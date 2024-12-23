مليشيات الحوثي تفرج عن قتلة الشيخ صادق أبو شعر وسط تصاعد الغضب القبلي.. عاجل

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أفرجت ميليشيات الحوثيين عن عدد من المتهمين بقتل الشيخ صادق أبو شعر بعد أسابيع من التحقيق، في خطوة أثارت استياءً واسعاً بين رجال القبائل، خاصة مع رفض المليشيات إحالة القضية إلى النيابة العامة، في محاولة لتمييع القضية ودفن تفاصيلها.

وفي سياق متصل تواصل قبائل محافظة إب التي ينتمي إليها الشيخ صادق أبو شعر احتشادها في العاصمة صنعاء للمطالبة بالعدالة وتنفيذ القصاص على الرغم من التهديدات التي وجهتها المليشيات الحوثية لمشائخ القبائل منذ ثاني أيام الجريمة في محاولة لإخماد تحركات القبائل.

وكان الشيخ صادق أبو شعر، أحد وجهاء مديرية الشعر بمحافظة إب، قد اغتيل في 25 نوفمبر/تشرين الثاني في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا على يد "علوي الأمير" مدير قسم شرطة شميلة ومسلحين تابعين له تم تعيينهم من قبل مليشيات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المواطنين والشخصيات القبلية في مناطق سيطرتها ، الأمر الذي يعكس حالة من الفوضى والانفلات الأمني في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا.

وتشهد محافظة إب تحركا متصاعدا للضغط على المليشيات الحوثيين وسط دعوات للقصاص ومحاسبة الجناة المتهمين بقضية مقتل الشيخ صادق أبو شعر مما ينذر بتوترات قبلية قد تتصاعد إذا لم يتم تحقيق العدالة.