رئيس دائرة الخليج العربي واليمن بجامعة الدول العربية يلتقي رئيس دائرة العلاقات الخارجية بمؤتمر مأرب الجامع

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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التقى اليوم سعادة السفير الدكتور مالك موصلي رئيس دائرة الخليج العربي واليمن بجامعة الدول العربية برئيس دائرة العلاقات الخارجية في مؤتمر مأرب الجامع محمد الولص بحيبح.

وفي اللقاء قدم اللقاء رئيس دائرة العلاقات الخارجية رؤية للمشهد السياسي اليمني عموما والوضع الخاص بمحافظة مأرب خصوصا.

وأوضح «الولص» خلال لقائه برئيس دائرة الخليج العربي واليمن بجامعة الدول العربية

"الجهود والتحركات لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس الدكتور رشاد العليمي والدور الداعم والمساند لليمن من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعوية، وكذلك تطورات الوضع في البحر الأحمر.

كما تناول رئيس دائرة العلاقات الخارجية خلال اللقاء " دور محافظة مأرب ومقاومتها منذ الوهلة الأولى للانقلاب الميليشاوي، موضحاً الجهود والدور الذي يضطلع به «المؤتمر الجامع» في مأرب والذي يمثل جزءًا أساسيًا في المشهد الوطني، نظراً للدور الاستراتيجي الذي قدمته مأرب وقيادتها وقبائلها مع القوى السياسية من جهود كبيرة مع القضايا الوطنية.

وأشار الولص كيف تحولت محافظة مأرب الى حاضنة شعبية ووطنية لكل نازحي الجمهورية اليمنية، حيث تجاوز عدد النازحين فيها الى أكثر من 3 مليون يمني من كل مناطق الجمهورية اليمنية فروا من بطش المليشيات الحوثية.

وأگد «الولص» أن مأرب اليوم بقيادة اللواء سلطان العرادة - نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي - محافظ مأرب، وبمساندة ودعم «مؤتمر مأرب» الجامع الذي بات ممثلا لكل القوى والفصائل السياسية والاجتماعية ، وكلها تمثل الرمزية الشرعية للدولة والكل بمحافظة مأرب يعمل على استعادة الدولة.

كما تم مناقشة الأوضاع والمستجدات الراهنة محلياً وإقليمياً وانعكاساتها على المشهد اليمني.

بدوره رحب السفير موصلي بممثل مؤتمر مأرب الجامع وأعرب عن ارتياحه لهذا اللقاء وما تم استعراضه ومناقشته.

مؤكداً دعم جامعة الدول العربية ممثلة بالدكتور أحمد أبو الغيط التي تولي الملف اليمني اهتماماً كبيراً واكد أن لليمن مكانة خاصة في قلب كل عربي.

وتمثل هذه اللقاءات الخارجية الدور الوطني والسياسي لمؤتمر مأرب الجامع في سياق الدور الوطني العام تجاه مختلف القضايا في الساحة الوطنية.