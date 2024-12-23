الديوان الملكي السعودي يبتعث وفدا للعاصمة دمشق للقاء قائد الإدارة السورية الجديدة

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بدأت الوفود العربية بالتدفق الى العاصمة السورية دمشق وهي أول عاصمة عربية تم انتزاعها من تحت النفوذ الإيراني واعادتها الى الحضن العربي.

وفي مقدمة تلك الدول المملكة العربية السعودية.

حيث ابتعثت وفدا رفيعا من الديوان الملكي الى العاصمة دمشق.

وقالت مصادر سعوديه ان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع التقى وفدا سعوديا برئاسة مستشار في الديوان الملكي، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.

وقالت قناة "العربية" السعودية، إن الشرع التقى في قصر الشعب في سوريا "وفدا سعوديا برئاسة مستشار في الديوان الملكي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

والخميس، قال الشرع في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن السعودية "وضعت خططاً جريئة جداً ولديها رؤية تنموية نتطلع إليها أيضاً".

وأضاف: "ولا شك أن هناك تقاطعات كثيرة مع ما نصبو إليه، ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد