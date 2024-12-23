عاجل: مـجزرة وحـشية ارتكبها الحوثيون في تعز والضحايا 4 أطفال من أسرة واحدة

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قتل واصيب 4 أطفال من اسرة واحدة في مجزرة ارتكبتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، اليوم الإثنين، بقصف مدفعي، غربي محافظة تعز.
وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية استهدفت بشكل مباشر بقذيفة هاون منزل مواطن في قرية "البومية"، التابعة إداريًا لمديرية "مقبنة".
وبحسب المصادر فإن القصف أسفر عن استشهاد الطفل "أديب بكر قائد مهيوب (4 سنوات)"، وإصابة ثلاثة أطفال آخرين هم: الطفلة "شيماء بكر قائد مهيوب (6 سنوات)"، والطفلة "مريال بكر قائد مهيوب (8 سنوات)" والطفل "عبدالحق علي قائد مهيوب (3 سنوات)" بشظايا متفرقة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى حيس الميداني لتلقي العلاج.
ويأتي ذلك بعد 20 يوم على استهداف المليشيات الحوثية بقصف مسيّر تجمعات للمدنيين في سوق شعبي بذات القرية، أسفر عن استشهاد 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين.