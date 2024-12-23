الديوان الملكي السعودي يبتعث وفدا للعاصمة دمشق للقاء قائد الإدارة السورية الجديدة عاجل: مـجزرة وحـشية ارتكبها الحوثيون في تعز والضحايا 4 أطفال من أسرة واحدة الموساد الإسرائيلي ينصح نتنياهو بـ ''ضرب الرأس'' بإيران بدلاً من استهداف الحوثيين اليمنية تشتري طائرة جديدة وتجدد مطالبتها بالإفراج عن طائرات لا تزال محتجزة لدى الحوثيين طائرة وفد قطري رفيع المستوى تحط في سوريا لأول مرة منذ سقوط الأسد أحمد الشرع يُطمئن الأقليات: ''بعد الآن سوريا لن تشهد استبعاد أي طائفة'' مواجهات في تعز والجيش يعلن احباط هجمات للحوثيين قرار اتخذته أميركا مؤخراً يتعلق بمواجهة الحوثيين واتساب يوقف دعم هذه الهواتف بدءًا من 2025.. القائمة الكاملة صلاح يكتب التاريخ برقم قياسي ويتفوق على أساطير الدوري الإنجليزي
أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، شراء طائرة من طراز (AB320)، مطلع العام القادم 2025. في الوقت الذي تواصل ميلشيات الحوثي استمرار احتجاز طائرات وأموال للشركة في صنعاء.
يأتي ذلك لتعزيز أسطول طائرات الشركة وتمكينها من تلبية الطلب المتزايد على الرحلات الجوية وتحسين خدماتها، والحفاظ على استمرار تشغيل الشركة التي تعد الناقل الوطني، وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الحكومية.
وطالبت الخطوط الجوية اليمنية، بالإفراج عن طائرات الشركة ورفع الحظر عن أرصدتها المالية، بما يمكن الشركة من الاستمرار في تقديم خدماتها لكل أبناء الوطن بدون استثناء.
و تحتجز المليشيات 4 طائرات للشركة في مطار صنعاء وأرصدة مالية وتمتنع عن الافراج عنها، رغم استمرار الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي.
#مأرب_برس