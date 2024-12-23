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اليمنية تشتري طائرة جديدة وتجدد مطالبتها بالإفراج عن طائرات لا تزال محتجزة لدى الحوثيين

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، شراء طائرة من طراز (AB320)، مطلع العام القادم 2025. في الوقت الذي تواصل ميلشيات الحوثي استمرار احتجاز طائرات وأموال للشركة في صنعاء.

يأتي ذلك لتعزيز أسطول طائرات الشركة وتمكينها من تلبية الطلب المتزايد على الرحلات الجوية وتحسين خدماتها، والحفاظ على استمرار تشغيل الشركة التي تعد الناقل الوطني، وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الحكومية.

وطالبت الخطوط الجوية اليمنية، بالإفراج عن طائرات الشركة ورفع الحظر عن أرصدتها المالية، بما يمكن الشركة من الاستمرار في تقديم خدماتها لكل أبناء الوطن بدون استثناء.

و تحتجز المليشيات 4 طائرات للشركة في مطار صنعاء وأرصدة مالية وتمتنع عن الافراج عنها، رغم استمرار الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي.

#مأرب_برس

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