مواجهات في تعز والجيش يعلن احباط هجمات للحوثيين

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تجددت المواجهات بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في جبهة عصيفرة شمالي مدينة تعز اليوم بالتزامن مع احباط محاولة تسلل حوثية في جبهة الاحطوب بمديرية جبل حبشي بالريف الغربي للمحافظة.
وكان المركز الإعلامي لمحور تعز، قال امس في بيان أن قوات الجيش أحبطت خلال الأيام العشرة الماضية، ثلاث محاولات تسلل وهجوم لمليشيا الحوثي إلى مواقعها في جبهات المحافظة.
وأكد أن قوات الجيش تصدت لتلك المحاولات وخاضت مواجهات مع المليشيا بمختلف الأسلحة والرد على مصادر نيرانها وقصف مرابض مدفعيتها ما أسفر عن مصرع أحد عناصرها.
وأوضح أن محاولات الحوثيين تزامنت مع استهداف المليشيا للأحياء والقرى السكنية بالقصف بالطيران المسير في الضباب والريف الغربي لتعز.