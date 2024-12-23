قرار اتخذته أميركا مؤخراً يتعلق بمواجهة الحوثيين

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة قررت تكثيف عملياتها ضد جماعة الحوثي، في وقت صعد الجيش الأمريكي من شن هجمات على اليمن وتوسيع قائمة أهدافه.

وقالت الصحيفة العبرية إن الولايات المتحدة “اتخذت هذا القرار في الأيام الأخيرة بعد أن اعتبرت أن سياستها وإجراءاتها ضد الحوثيين خلال العام الماضي كانت غير كافية”.

ولفتت إلى أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد أن “رأت أن الشركات العالمية استمرت في الخوف من دخول البحر الأحمر، وأن الحوثيين استمروا في إطلاق النار على إسرائيل والسفن الدولية”-حسب الصحيفة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتعاون مع اسرائيل في هذا الشأن.

وذكرت تقارير أن رئيس الموساد دعا خلال مناقشات رفيعة المستوى بين القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل إلى توجيه ضربة مباشرة لإيران في أعقاب الهجمات الحوثية.