واتساب يوقف دعم هذه الهواتف بدءًا من 2025.. القائمة الكاملة

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_وكالات

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ستبدأ منصة واتساب العام الجديد بسحب خدماتها من بعض هواتف أندرويد المختارة، وبدءًا من الأول من يناير 2025، لن تتمكن الأجهزة التي يزيد عمرها عن 10 سنوات والتي تعمل بنظام أندرويد كيت كات KitKat OS أو ما يعرف بنظام أندرويد 4.4 ، من الوصول إلى تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا.

وأعلنت شركة Meta أن تطبيق واتساب لن يدعم مجموعة من أجهزة Android التي تعمل بنظام التشغيل KitKat OS أو الإصدارات الأقدم، بدءًا من 1 يناير 2025 ، وتعد هذه الخطوة جزءًا من التحديثات المنتظمة للشركة لضمان التوافق مع التقنيات الأحدث والحفاظ على أمان التطبيق ووظائفه.

ويؤثر القرار على العديد من الأجهزة، بما في ذلك بعض الطرز من العلامات التجارية البارزة مثل Samsung وLG وSony، والتي تم إصدارها منذ أكثر من عقد من الزمان، و يتم تشجيع المستخدمين على الترقية إلى أجهزة تعمل بإصدارات Android الأحدث لمواصلة الوصول إلى خدمات WhatsApp.

فيما يلي الهواتف التى لن يعمل عليها واتساب بداية من 2025:

سامسونج: جالكسي S3، جالكسي نوت 2، جالكسي Ace 3، جالكسي S4 ميني موتورولا:

موتو جي (الجيل الأول)، رازر إتش دي، موتو إي 2014 HTC:

هواتف One X، One X+، Desire 500، Desire 601 LG:

هواتف أوبتيموس جي، نيكسوس 4، جي 2 ميني، إل 90 سوني:

هواتف Xperia Z، Xperia SP، Xperia T، Xperia V وهذة ليست المرة الأولى التي تنهي فيها Meta دعمها لأنظمة التشغيل القديمة ، وتقوم الشركة بشكل دوري بمراجعة الحد الأدنى لمتطلباتها لنظامي التشغيل Android و iOS لضمان بقاء التطبيق متوافقًا مع معايير الأمان والميزات الحالية، و في السنوات الأخيرة، تم اتخاذ خطوات مماثلة للتخلص التدريجي من أجهزة iOS القديمة وإصدارات Android السابقة.

هواتف ايفون التى لن تدعم تشغيل واتساب: كما أعلنت منصة واتساب أنها ستتوقف عن دعم إصدارات iOS الأقدم بدءًا من عام 2025، فبدءًا من 5 مايو فصاعدًا، لن تتمكن الأجهزة التي تعمل بإصدارات iOS أقدم من 15.1 من الوصول إلى التطبيق، وبينما يدعم واتساب حاليًا نظام التشغيل iOS 12 وما فوق، فإن التغييرات القادمة ستتطلب نظام التشغيل iOS 15.1 كحد أدنى للاستمرار في العمل .

ولمنح المستخدمين الوقت للتكيف، تقدم واتساب فترة إشعار مدتها خمسة أشهر، مما يسمح لهم بتحديث أجهزتهم أو استكشاف خيارات أخرى إذا كانت أجهزتهم لا تدعم أحدث إصدارات iOS.

وسيؤثر هذا التحديث بشكل أساسي على مستخدمي هواتف iPhone القديمة، وتحديدًا: - iPhone 5s - iPhone 6 - iPhone 6 Plus والتي تقتصر على نظام التشغيل iOS 12.5.7.

وتمثل هذه النماذج، التي تم إصدارها منذ أكثر من عقد من الزمان، شريحة صغيرة من قاعدة مستخدمي WhatsApp ، بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم هواتف iPhone أحدث تعمل بنظام تشغيل أقدم، فإن الترقية إلى iOS 15.1 أو أعلى ستضمن الوصول المستمر إلى WhatsApp.

وستؤثر التغييرات على تطبيق WhatsApp القياسي وWhatsApp Business، حيث يعتمد كلاهما على نفس متطلبات النظام ، وبهذه الخطوة تهدف WhatsApp إلى تحسين الأداء والأمان والتوافق للمستخدمين على الأجهزة الحديثة