صلاح يكتب التاريخ برقم قياسي ويتفوق على أساطير الدوري الإنجليزي

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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كتب محمد صلاح هداف ليفربول تاريخاً جديداً بعدما أحرز هدفين، وصنع مثلهما، خلال الفوز 6-3 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

وتوغل صلاح بالكرة، ثم أرسل تمريرة مميزة، على عكس توقعات مدافعي توتنهام، لزميله دومينيك سوبوسلاي الذي انفرد بمرمى أصحاب الأرض وسدد كرة أرضية داخل الشباك قبل الاستراحة مباشرة، لتصبح النتيجة 3-1.

وسجل صلاح الهدفين الرابع والخامس مع ليفربول في الدقيقتين 54 و61، ليصل إلى 15 هدفا، في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق هدفين عن إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، قبل أن يصنع الهدف السادس لزميله لويس دياز.

ووصل صلاح بذلك إلى 11 تمريرة حاسمة و15 هدفاً مع ليفربول في الدوري خلال الموسم الجاري.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى رقمين مزدوجين في الأهداف والتمريرات الحاسمة قبل الوصول إلى الكريسماس. وليس ذلك فحسب، بل أن صلاح يتصدر قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف قبل فترة الكريسماس.

وبات صلاح يملك 26 مساهمة (15 هدفاً و11 تمريرة حاسمة)، ويتقدم بهدف واحد على آلان شيرار الذي أحرز 16 هدفاً وصنع 9 أهداف في 1994.

ويأتي لويس سواريز في المركز الثالث برصيد 24 مساهمة في 2013، وهو نفس رصيد صلاح في 2021 وتيري هنري في 2004.

أنانية صلاح وكان صلاح قد أهدر فرصة سهلة في بداية المباراة بعدما أخطأ فريزر فورستر حارس توتنهام في تمرير الكرة، ووصلت إلى صلاح في مكان رائع في الجانب الأيمن.

لكن بدلاً من تمرير الكرة إلى زملائه، بالقرب من المرمى، اختار صلاح التسديد مباشرة نحو المرمى، ليهدر فرصة لا تُصدق للتقدم في النتيجة على أصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة.

وبدا أن الحظ يعاند صلاح على هذه الأنانية، حيث استحوذ على الكرة في الدقيقة 17، وتوغل من الجانب الأيمن وأطلق تسديدة قوية ارتدت من العارضة.

لكن قبل الاستراحة، صنع صلاح الهدف الثالث لسوبوسلاي، ليتقدم ليفربول 3-1، ثم أضاف الهدفين الرابع والخامس من مدى قريب، وصنع الهدف السادس بتمريرة أرضية رائعة للكولومبي دياز