أسطورة ليفربول يخضع لمحمد صلاح

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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حرص جيمي كاراغر، أسطورة ليفربول السابق، على الإشادة بالنجم المصري محمد صلاح بعد تألقه في مباراة فريقه ضد توتنهام، والتي انتهت بنتيجة "6-3"، في اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس الأحد.

وفاز ليفربول بسداسية، كان لصلاح نصيب الأسد منها، بعدما سجل الدولي المصري هدفين وصنع مثلهما، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وكان كاراغر دأَب على انتقاد محمد صلاح وتصرفاته مع قرب انتهاء عقده مع ليفربول، وعدم توصل الطرفين لاتفاق بتمديد التعاقد، حيث وصف اللاعب بأنه أناني لتفكيره في مسألة تجديد العقد والحديث عنه عقب كل مواجهة، رافضًا أن يمنحه النادي عقدًا بمبلغ أكبر من الحالي.

ولكن يبدو أن تألق صلاح بشكل كبير، دفع كاراغر، للإشادة بالنجم المصري ووصفه بأنه "لا يُصدق وأسطورة". وخلال تواجد أسطورة ليفربول لتحليل اللقاء في شبكة "سكاي سبورتس"، قال: "لا يصدّق، نحن نشاهد ظاهرة في كرة القدم".

وأضاف: "من المحتمل أن يكون صلاح من بين أفضل 5 لاعبين في تاريخ نادي ليفربول، من بين أفضل اللاعبين الذين لعبوا كرة قدم، إنه استثنائي".

واختتم: "علينا ألا ننسى أن ليفربول الفريق الأكثر نجاحًا في إنجلترا، ولديهم بعض اللاعبين الأسطوريين، ولكن محمد صلاح الآن من بينهم".

وكتبَ صلاح تاريخًا جديدًا بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى 10 أهداف على الأقل، و10 تمريرات حاسمة أيضًا، قبل الوصول إلى فترة أعياد الميلاد. وبات صلاح يملك 15 هدفًا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، إلى جانب 11 تمريرة حاسمة.

ورفع ليفربول رصيده لـ39 نقطة بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الذي تعثر بتعادل سلبي مع إيفرتون، علمًا بأن ليفربول لديه مباراة مؤجلة، فيما ظل توتنهام في المركز الـ 11 برصيد 23 نقطة