اعتراف الحوثيين بخسائر فادحة نتيجة الغارات على صنعاء

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اعترفت ميليشيا الحوثي بخسائر كبيرة تجاوزت 313 مليون دولار في موانئ الحديدة، نتيجة سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي وقعت في ثلاثة هجمات منفصلة منذ يوليو الماضي. وقد استهدفت هذه الغارات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وجاء هذا الاعتراف خلال مؤتمر صحافي عقده محمد قحيم، ما يسمى وزير النقل في الحكومة غير المعترف بها دولياً، بحضور قيادات حوثية وفريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها".
تناول المؤتمر التداعيات السلبية لهجمات إسرائيل على الموانئ المذكورة.
وأشار البيان الصادر عن المؤتمر إلى أن مؤسسة موانئ البحر الأحمر لا تزال تعاني من الآثار المدمرة لهذه الغارات، حيث أدت الهجمات الأخيرة إلى أضرار جسيمة في المعدات والبنية التحتية لميناء الحديدة، بما في ذلك محطة الكهرباء واللنشات المساعدة للسفن.
تتزايد المخاوف من التداعيات الإنسانية لتدمير هذه الموانئ، إذ تمثل شريان حياة رئيسياً لإمدادات الغذاء والوقود والدواء للمدنيين في اليمن، في وقت تفاقمت فيه الأزمة الإنسانية في البلاد.