ترامب يتعهد بإنهاء حروب أوكرانيا ومنع اندلاع حرب عالمية ثالثة

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_خاص

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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه ملتزم بإنهاء النزاع في أوكرانيا والفوضى في الشرق الأوسط، على أن يكون ذلك جزءًا من خطته لمنع حدوث حرب عالمية ثالثة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة أعياد الميلاد، حيث أكد ترامب أنه سيوجه الجيش لإنشاء نظام "القبة الحديدية" لحماية الأجواء الأميركية.

تصريحات ترامب تأتي في إطار اقتراب موعد توليه المنصب رسميًا كرئيس للولايات المتحدة، حيث أفاد أيضًا برغبته في التوقف عن الانغماس في "الحروب الخارجية السخيفة" التي انخرطت فيها بلاده.

وعلى صعيد العلاقات مع دول الجوار، ذكر ترامب أنه قام بإبلاغ المسؤولين في المكسيك بأن الوضع على الحدود الأميركية "غير مقبول"، في إشارة إلى أزمة تدفق المهاجرين.

كما انتقد ترامب الوضع في قناة بنما، معتبراً أن الولايات المتحدة "تتعرض للسرقة" بسبب الرسوم العالية التي تفرضها بنما مقابل استخدام هذه القناة الحيوية للتجارة الأميركية.

وفي تهديد مباشر، أشار إلى إمكانية استعادة السيطرة على القناة، موضحًا أن تأمينها يعد أمرًا بالغ الأهمية.

عبر منشور على منصة "تروث سوشيال"، حذر ترامب من أن القناة لا ينبغي أن تدار من قبل "الأيدي الخطأ"، ملمحًا إلى تأثير الصين المحتمل في المنطقة، وأكد على أهمية أن تبقى القناة تحت السيطرة الأميركية.