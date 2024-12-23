مواجهات وتطورات خطيرة في مخيم جنين بالضفة الغربية

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_خاص

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شهدت الاشتباكات في مخيم جنين بشمال الضفة الغربية تطورات خطيرة، حيث أودت حياة أحد عناصر الحرس الرئاسي الفلسطيني، وأصيب آخرون خلال هجوم وقع داخل المخيم.

تذكر هذه الأحداث بفترة الاقتتال الداخلي في قطاع غزة التي أزهقت أرواح المئات من الفلسطينيين برصاص أشقائهم.

فقد لقي مساعد أول ساهر فاروق جمعة أرحيل، أحد أفراد الحرس الرئاسي، مصرعه يوم الأحد خلال تبادل إطلاق نار عنيف، فيما أصيب شخصان آخران.

تتصاعد حدة المواجهات بشكل يومي مع تعزيز السلطة لوجودها داخل المخيم الذي أصبح منذ سنوات الانتفاضة الثانية مركزًا للنشاط المسلح ورمزًا للمقاومة.

تستعين السلطة الفلسطينية بقوات مدربة جيدًا ومعدات متطورة، بما في ذلك آليات مدرعة مجهزة بأسلحة حديثة وكلاب بوليسية للكشف عن المتفجرات.

في المقابل، يستخدم المسلحون أسلحة رشاشة وعبوات ناسفة، مما يخلق مشهدًا يبعث على القلق بين أوساط الفلسطينيين ويزيد من الشعور بالتوتر والاستياء.