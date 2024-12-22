العثور على أحد الضباط اليمنيين المفقودين من أصل سته آخرين بعد خروجه من معتقلات الاسد وهو في وضع شبه منهار

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 670

قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الأحد، إنه تم العثور على أحد الضباط اليمنيين المفقودين في سوريا منذ عام 2012، وذلك بعد نحو أسبوعين من إسقاط نظام الأسد.

وأضاف المركز في بيان، إنه تم العثور على المبتعث اليمني (حسن محمد يحيى الوهيب)، في أحد مستشفيات دمشق وهو في حالة صحية ونفسية سيئة تستدعي رعاية صحية وإعادته إلى أسرته في اليمن.

وذكر البيان، أن الحكومة اليمنية، وعبر سفارتها في العاصمة الأردنية عمان بذلت جهوداً في متابعة المختطفين اليمنيين والتواصل مع الحكومة الانتقالية في سوريا للوصول إلى الوهيب، داعيًا إلى اتخاذ خطوات سريعة لإعادته إلى بلده وضمان تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة له واستمرار البحث عن بقية المختطفين.

وأشار المركز إلى ان مصير باقي الضباط المفقودين (محمد عبده المليكي، علي حسين سلامة، هاني صالح نزار، أحمد علي ردمان، والطبيب رياض العميسي) لا يزال غامضًا حتى الآن، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الحكومة اليمنية والجهات المعنية في الحكومة الانتقالية في سوريا للكشف عن مصيرهم وتأمين عودتهم إلى الوطن.

وكان المركز الأمريكي للعدالة قد طالب في بيان سابق بالكشف عن مصير هؤلاء الضباط المفقودين منذ سنوات في سوريا