عاجل : قوات المقاومة المشتركة تدك مواقع المليشيات الحوثية بالمدفعية وتسقط مسياراتها جنوب اليمن مليشيا الحوثي تتجاهل جثامين ضحايا القصف الإسرائيلي بميناء الحديدة دون انتشالهم وزير الأوقاف يرأس اجتماعا لمجلس المعهد العالي للتوجيه والإرشاد وفاة القيادي البارز في الإخوان المسلمين يوسف ندا ...مهندس استعادة جزر حنيش اليمنية هل ينجح أردوغان في حل الخلاف بين السودان والإمارات.. وماهي فرص نجاح الوساطة التركية؟ أول دولة أوروبية تتخلى عن ميليشيات قسد المدعومة امريكيا وتقف في صف تركيا الجمارك في سوريا تلغي 10 قرارات أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد.. تعرف عليها اتفاق سعودي يمني على تأسيس شراكات في 4 مجالات واطلاق 6 مبادرات.. تفاصيل واشنطن تدفع بمعدات عسكرية ولوجستية وجنود الى قواعدها العسكرية في مناطق سيطرة قسد اليمن تشارك فى المسابقات والاحتفالات السنوية للغة العربية فى اليابان
أفادت مصادر عسكرية إن القوات المشتركة اليوم الأحد 22 ديسمبر/2024 تمكنت من توجيه ضربات مدفعية دقيقة لمواقع ميليشيا الحوثي في جبهة كرش شمال غرب محافظة لحج (جنوب اليمن).
وقالت المصادر لـ"مأرب برس" أن مدفعية اللواء الثالث عشر صاعقة نفذت عملية استهداف ناجحة لمواقع المليشيات مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.
وأوضحت المصادر أن العملية العسكرية جاءت رداً على تحركات ومصادر نيران تابعة للميليشيات في المنطقة.
وأمس السبت تمكن القوات المشتركة في جبهة ثرة بمحافظة أبين من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للمليشيات أثناء تحليقهما على مواقع الجبهة حسب ماذكره المصادر.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة للقوات المشتركة لتأمين المناطق وحماية المدنيين من تهديدات الميليشيات الحوثية.