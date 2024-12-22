عاجل : قوات المقاومة المشتركة تدك مواقع المليشيات الحوثية بالمدفعية وتسقط مسياراتها جنوب اليمن

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أفادت مصادر عسكرية إن القوات المشتركة اليوم الأحد 22 ديسمبر/2024 تمكنت من توجيه ضربات مدفعية دقيقة لمواقع ميليشيا الحوثي في جبهة كرش شمال غرب محافظة لحج (جنوب اليمن).

وقالت المصادر لـ"مأرب برس" أن مدفعية اللواء الثالث عشر صاعقة نفذت عملية استهداف ناجحة لمواقع المليشيات مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

وأوضحت المصادر أن العملية العسكرية جاءت رداً على تحركات ومصادر نيران تابعة للميليشيات في المنطقة.

وأمس السبت تمكن القوات المشتركة في جبهة ثرة بمحافظة أبين من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للمليشيات أثناء تحليقهما على مواقع الجبهة حسب ماذكره المصادر.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة للقوات المشتركة لتأمين المناطق وحماية المدنيين من تهديدات الميليشيات الحوثية.