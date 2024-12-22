وزير الأوقاف يرأس اجتماعا لمجلس المعهد العالي للتوجيه والإرشاد

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ترأس معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، بمقر ديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعًا لمجلس المعهد العالي للتوجيه والإرشاد، لمناقشة العديد من القضايا ذات العلاقة بأعمال المعهد وأنشطته في مجال التأهيل والإرشاد.

تناول الاجتماع الذي حضره وكيل قطاع الإرشاد الدكتور عبدالناصر الخاطري وعميد المعهد العالي للإرشاد الشيخ كمال باهرمز اعتماد دورات دبلوم البناء الفكري لتعزيز المهارات الفكرية للدعاة والمرشدين، ومناقشة فتح دورات ودبلومات متخصصة، وكذا مناقشة ميزانية عام 2024م واعتماد خطة الإنفاق لعام 2025م مع وضع الأسس اللازمة لتطوير المعهد العالي.

وأقر الاجتماع وضع خطة لدورات مشتركة بين المعهد العالي وقطاع الإرشاد لتعزيز التعاون المشترك، وكذا تنظيم آليات العمل المشترك بين المعهد العالي وقطاع الإرشاد لضمان كفاءة الأداء، بالإضافة إلى الترتيب لإقامة ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بشأن اعتماد نتائج الخريجين.