أول دولة أوروبية تتخلى عن ميليشيات قسد المدعومة امريكيا وتقف في صف تركيا

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الجمعة بعد محادثاتها مع نظيرها التركي هاكان فيدان في أنقرة إنه يتعين نزع سلاح "الجماعات الكردية" المسلحة في سوريا، وذلك في إشارة إلى تنظيم "حزب العمال الكردستاني" المصنف في قوائم الإرهاب، والذي يستخدم اسم "قوات سوريا الديمقراطية".
وتضم "قوات سوريا الديمقراطية" مسلمي ما يسمى "وحدات حماية الشعب الكردية"، وهي امتداد لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" في سوريا.
وأضافت بيربوك في مؤتمر صحفي إن "أمن الأكراد ضروري لسوريا حرة، لكن يتعين أيضا معالجة المخاوف الأمنية التركية لضمان الاستقرار". حسبما نقلت وكالة رويترز.
وقالت "يتعين نزع سلاح الجماعات الكردية ودمجها في هيكل الأمن الوطني".
وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا التي تقاتل منذ سنوات إلى جانب القوات الأمريكية، هي امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل الدولة التركية وتصنفه أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
واشتبكت القوات التركية وحلفاؤها السوريون في معارك مع وحدات حماية الشعب منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد هذا الشهر