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اليمن تشارك فى المسابقات والاحتفالات السنوية للغة العربية فى اليابان

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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شارك سفير اليمن لدى اليابان سعادةً عادل بن علي السنيني فى احتفالية المسابقة الأولى للخطابة باللغة العربية في اليابان التي اقيمت فى جامعة كيئو بمناسبة اليوم العالمي للاحتفال باللغة العربية

 

حيث شهدت المسابقة حضوراً متميزا من الجمهور الياباني والأكاديميين والمهتمين،القى فيها المشاركون نصوص باللغة العربية تضمنت العادات والتقاليد المشتركة بين اليابان والبلدان العربية والشعر ووصلات فنية وغنائية وقصص عن تجارب الحياة في البلدان العربية

 

وفي الفعالية عبر السفير السنيني عن سعادته بمشاركات المتسابقين و مثنياً على حسن التنظيم والترتيب لرئاسة الجامعة وسفارة دولة الامارات العربية المتحدة والمنظمين و الاساتذه والأكاديميين لحسن التنظيم والترتيب لإنجاح المسابقة 

 

وعلى هامش الاحتفالية التقى السفير السنيني بالبروفيسور أوكودا أكيو نائبه رئيس الجامعة،والبروفيسور ياماشيتا كازوو، مدير مركز الدراسات الاجنبية وبحث معهم تعزيز مجالات التبادل الثقافي والعلمي وفرص استقدام الطلاب اليمنيين للالتحاق بجامعة كيئو، متطلعا إلى تعزيز التواصل بين السفارة والجامعة لمناقشة الفرص المتاحة لفتح آفاق أوسع من التعاون والتقارب بين الشعبين الصديقين

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