الحوثيون يضعون موانئ اليمن تحت القصف الإسرائيلي الأمريكي.. خسائر بقيمة 313 مليون دولار

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت مليشيا الحوثي يوم السبت "إن الغارات الإسرائيلية على مواني الحديدة منذ 20 يوليو/تموز الماضي حتى 19 ديسمبر/كانون الأول خلّفت خسائر تُقدّر بنحو 313 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عن مؤسسة مواني البحر الأحمر التابعة للحوثيين، أوضح أن الغارات الإسرائيلية "طالت الكرينات الجسرية (الرافعات) ومحطة الكهرباء، واللانشات القاطرة المساعدة للسفن بإجمالي خسائر تقدر بنحو 313 مليون دولار في الفترة 20 يوليو/تموز-19 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري 2024".

وعرضت المليشيات موانئ اليمن الخاضعة لسيطرتها لقصف امريكا والاحتلال الإسرائيلي، في تدمير ممنهج لمقدرات البلد وبنيته التحتية.