الحوثيون يضعون موانئ اليمن تحت القصف الإسرائيلي الأمريكي.. خسائر بقيمة 313 مليون دولار تربية مأرب تتسلم فصولا إضافية لمدرسة الثورة في مخيم الجفينة للنازحين من الأمم المتحدة وسط تكتم شديد.. مصادر تكشف عن استهداف الطائرات الأمريكية ''فيلا'' وسط صنعاء مرجحةً سقوط قيادات من الصف الأول الحكومة الشرعية في اليمن تعلن عن أول تواصل واتصال مع الإدارة الجديدة في سوريا غارات هي الأعنف على صنعاء وغارة استهدفت جبل بالحديدة طقس جاف شديدة البرودة على هذه المحافظات خلال الساعات القادمة ضربة قوية تهز الهلال.. 6 نجوم على أعتاب الرحيل اسقاط مقاتلة أمريكية فوق البحر الأحمر.. والجيش الأمريكي يعلق جيش السودان يسيطر على أكبر قاعدة عسكرية 8 قيادات بارزة ضمن قائمة بأهداف إسرائيلية في اليمن.. وقيادات حوثية تفر إلى صعدة
تسلم مكتب التربية بمأرب اليوم، مشروع فصول إضافية في مدرسة الثورة بمخيم الجفينة للنازحين جنوب مدينة مأرب،ضمن مشروع الأثر السريع الذي تموله مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
ويتكون المشروع من ثلاثة فصول دراسية مع المقاعد، نفذتها جمعية الوصول الإنساني بتمويل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(UNHCP)،بكلفة بلغت20 ألف دولار أمريكي.
واطلع نائب مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب عبدالعزيز الباكري، ومعه مدير مكتب المفوضية بالمحافظة مأمون أبو عرقوب، على مستوى تنفيذ الفصول الدراسية والأثاث، واستمع إلى شرح من المدير التنفيذي لجمعية الوصول الإنساني سالم سعيد ، عن المواصفات التأسيسية للفصول في المدرسة لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب .
وأشار الباكري إلى أهمية هذه المدرسة في مخيم الجفينة التي تكتظ بالطلاب النازحين ..مثمنا الدور الانساني للمفوضية السامية وتدخلاتها الإنسانية في دعم التعليم بمشاريع مستدامة ذات طابع خدمي وتنموي .
حضر التسليم مدير المشاريع بمكتب التربية عبدالله شداد،ومدير إدارة التربية بالمدينة محمد مارش،ومدير الشؤون القانونية حسن قطنان.