تربية مأرب تتسلم فصولا إضافية لمدرسة الثورة في مخيم الجفينة للنازحين من الأمم المتحدة

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس/عبدالله العطار/ خاص

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تسلم مكتب التربية بمأرب اليوم، مشروع فصول إضافية في مدرسة الثورة بمخيم الجفينة للنازحين جنوب مدينة مأرب،ضمن مشروع الأثر السريع الذي تموله مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

ويتكون المشروع من ثلاثة فصول دراسية مع المقاعد، نفذتها جمعية الوصول الإنساني بتمويل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(UNHCP)،بكلفة بلغت20 ألف دولار أمريكي.

واطلع نائب مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب عبدالعزيز الباكري، ومعه مدير مكتب المفوضية بالمحافظة مأمون أبو عرقوب، على مستوى تنفيذ الفصول الدراسية والأثاث، واستمع إلى شرح من المدير التنفيذي لجمعية الوصول الإنساني سالم سعيد ، عن المواصفات التأسيسية للفصول في المدرسة لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب .

وأشار الباكري إلى أهمية هذه المدرسة في مخيم الجفينة التي تكتظ بالطلاب النازحين ..مثمنا الدور الانساني للمفوضية السامية وتدخلاتها الإنسانية في دعم التعليم بمشاريع مستدامة ذات طابع خدمي وتنموي .

حضر التسليم مدير المشاريع بمكتب التربية عبدالله شداد،ومدير إدارة التربية بالمدينة محمد مارش،ومدير الشؤون القانونية حسن قطنان.