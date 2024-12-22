غارات هي الأعنف على صنعاء وغارة استهدفت جبل بالحديدة

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دوت انفجارات عنيفة في صنعاء ليل السبت- الأحد، اثر غارات أميركية استهدفت، مواقع مفترضة للحوثيين.
وقالت مصادر محلية لمأرب برس ان الغارات تركزت على معسكر الحفا في نقم شرق العاصمة واخرى استهدفت منطقة عطان.
الحوثيون قالوا ان عدوانا امريكيا بريطانيا استهدف منطقة عطان بصنعاء، فيما نفت اسرائيل صلتها بالغارات الأخيرة على صنعاء، وقالت ان التحالف الدولي بقيادة امريكا هو من شنها.
امريكا أعلنت عبر القيادة المركزية، تنفيذ ضربات جوية وصفتها بالدقيقة، قالت أنها استهدفت منشأة لتخزين الصواريخ وأخرى للقيادة والتحكم تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.
واضافات في بيان أن الضربات تهدف لتعطيل وتقليص عمليات الحوثيين كالهجمات ضد السفن الحربية بالبحر الأحمر.
القيادة الوسطى الأمريكية قالت ايضًا أنها أسقطت خلال العملية مسيرات تابعة للحوثيين وصاروخ كروز مضاد للسفن فوق البحر الأحمر.
الصواريخ التي ضربت مواقع في صنعاء وُصفت بانها شديدة الإنفجار، وفق سكان محليين.
وعقب غارات صنعاء قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين ان غارات أميركية بريطانية استهدفت في وقت مبكر اليوم، جبل الجدع بمديرية اللحية بمحافظة الحديدة غربي اليمن، دون مزيد من التفاصيل.