طقس جاف شديدة البرودة على هذه المحافظات خلال الساعات القادمة

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأحد، استمرار الطقس في المرتفعات الجبلية جاف وبارد إلى شديد البرودة خصوصاً أثناء الليل والصباح الباكر، مع احتمال تكوّن الضباب والصقيع على أجزاء منها، وذلك وفقاً لمختلف خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية العالمية.

كما توقع المركز في نشرته الجوية اليومية، استمرار الطقس في المناطق الساحلية معتدل الحرارة بشكل عام، وصحو إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على باب المندب وجزيرة ميون وأجزاء من السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية وأرخبيل سقطرى، وكذا استمرار الطقس في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية صحو بشكل عام ومعتدل الحرارة نهاراً وبارد إلى بارد جداً ليلاً والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وتوقع مركز التنبؤات الجوية أيضاً، أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من المحافظات، اليوم الأحد، كالتالي: عدن 29 / 22 - صنعاء 26 / 03 - المكلا 28 / 20 - سقطرى 29 / 18 - الغيضة 28 / 15 - سيئون 27 / 06 - تعز 26 / 10 - الضالع 25 / 10 - مأرب 25 / 09 - عتق 27 / 10 - لحج 30 / 21 - الحديدة 30 / 22 - زنجبار 28 / 20.

وحذر المركز، المواطنين في المناطق الجبلية المرتفعة من درجات الحرارة المنخفضة .. مهيباً بالمواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة خصوصاً الأطفال وكبار السن، كما حذر المركز، الأخوة المزارعين في المناطق الجبلية المرتفعة من احتمال تأثر محاصيلهم الزراعية بسبب درجات الحرارة المنخفضة جداً وتشكّل الصقيع.

كما توقع المركز في نشرته البحرية اليومية، اليوم الأحد، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وأرخبيل سقطرى خفيف الموج، وفي سواحل باب المندب والسواحل الغربية معتدل الموج، بينما تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب خفيف الموج، وفي خليج عدن معتدل الموج، وفي البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب الموج، كما حذر المركز، الأخوة الصيادين ورواد البحر حول أرخبيل سقطرى وفي السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميون ومياهنا الإقليمية في خليج عدن وبحر العرب والبحر الأحمر من اضطراب البحر ونشاط الرياح.