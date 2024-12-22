ضربة قوية تهز الهلال.. 6 نجوم على أعتاب الرحيل

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

عدد القراءات 157

يشهد نادي الهلال حالة من الترقب والقلق مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، حيث يواجه خطر فقدان 6 من أبرز نجومه الذين ينتهي عقد معهم بنهاية الموسم الحالي.

تضم القائمة التي قد تشهد تغييرات كبيرة في صفوف الزعيم كلاً من:

محمد العويس، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، محمد القحطاني، والقائد سالم الدوسري. رغم أهمية هؤلاء اللاعبين في تشكيلة الهلال، إلا أن الإدارة لم تكشف حتى الآن عن أي خطوات جدية لتجديد عقودهم، مما يزيد من احتمالية رحيلهم عن النادي.

يتميز سالم الدوسري بأرقام قياسية مبهرة مع الهلال، حيث سجل 111 هدفًا وصنع 84 تمريرة حاسمة في 419 مباراة، مما يجعله أحد أبرز الرموز في تاريخ النادي.

صفقات الهلال المرتقبة في كأس العالم للأندية صفقات الهلال المرتقبة في كأس العالم للأندية أما علي البليهي، فبالرغم من كونه مدافعًا، فقد سجل 21 هدفًا وصنع هدفين في 234 مباراة، ليؤكد أهميته الهجومية والدفاعية للفريق.

يشعر جماهير الهلال بالقلق من احتمال رحيل هؤلاء النجوم، خاصةً مع اقتراب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، حيث يعتبرون هؤلاء اللاعبين ركيزة أساسية للفريق.

يبقى مصير هؤلاء اللاعبين معلقًا حتى اللحظات الأخيرة، حيث يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف الشائك.

يمر نادي الهلال بفترة حرجة، حيث يواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على نجومه، وتدعو الجماهير الإدارة إلى بذل قصارى جهدها لتجديد عقود هؤلاء اللاعبين، والحفاظ على قوة الفريق