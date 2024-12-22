ضربة قوية تهز الهلال.. 6 نجوم على أعتاب الرحيل اسقاط مقاتلة أمريكية فوق البحر الأحمر.. والجيش الأمريكي يعلق جيش السودان يسيطر على أكبر قاعدة عسكرية 8 قيادات بارزة ضمن قائمة بأهداف إسرائيلية في اليمن.. وقيادات حوثية تفر إلى صعدة فتح كافة المنافذ الحدودية بين السعودية واليمن هكذا تعمق المليشيات معاناة المرضى بمستشفى الثورة بصنعاء القائد أحمد الشرع : أعدنا المشروع الإيراني 40 سنة إلى الوراء طهران تعلن مقتل أحد موظفي سفارتها في دمشق عمائم إيران ترد على بوتين: لهذه الأسباب لم نقاتل مع بشار الأسد ؟ من جنيف أول منظمة حقوقية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الغارات الإسرائيلية للمنشآت الحيوية اليمنية
يشهد نادي الهلال حالة من الترقب والقلق مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، حيث يواجه خطر فقدان 6 من أبرز نجومه الذين ينتهي عقد معهم بنهاية الموسم الحالي.
تضم القائمة التي قد تشهد تغييرات كبيرة في صفوف الزعيم كلاً من:
محمد العويس، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، محمد القحطاني، والقائد سالم الدوسري. رغم أهمية هؤلاء اللاعبين في تشكيلة الهلال، إلا أن الإدارة لم تكشف حتى الآن عن أي خطوات جدية لتجديد عقودهم، مما يزيد من احتمالية رحيلهم عن النادي.
يتميز سالم الدوسري بأرقام قياسية مبهرة مع الهلال، حيث سجل 111 هدفًا وصنع 84 تمريرة حاسمة في 419 مباراة، مما يجعله أحد أبرز الرموز في تاريخ النادي.
صفقات الهلال المرتقبة في كأس العالم للأندية صفقات الهلال المرتقبة في كأس العالم للأندية أما علي البليهي، فبالرغم من كونه مدافعًا، فقد سجل 21 هدفًا وصنع هدفين في 234 مباراة، ليؤكد أهميته الهجومية والدفاعية للفريق.
يشعر جماهير الهلال بالقلق من احتمال رحيل هؤلاء النجوم، خاصةً مع اقتراب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، حيث يعتبرون هؤلاء اللاعبين ركيزة أساسية للفريق.
يبقى مصير هؤلاء اللاعبين معلقًا حتى اللحظات الأخيرة، حيث يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف الشائك.
يمر نادي الهلال بفترة حرجة، حيث يواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على نجومه، وتدعو الجماهير الإدارة إلى بذل قصارى جهدها لتجديد عقود هؤلاء اللاعبين، والحفاظ على قوة الفريق