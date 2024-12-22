فتح كافة المنافذ الحدودية بين السعودية واليمن

الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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بدأت اليوم (الأحد) جلسات مجلس الأعمال السعودي اليمني، التي تُعقد تحت عنوان «رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030».

وكشف مصدر سعودي لـ«عكاظ» أن الاجتماعات ستتناول مقترحًا لإعادة تأهيل المنافذ الحدودية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.

الهدف من ذلك هو تسهيل حركة مرور البضائع والركاب، بالإضافة إلى تحسين آليات العمل الجمركي في الجانب اليمني، ما يساعد في إزالة العقبات أمام حركة التجارة.

وذكر المصدر أن المباحثات ستتناول كذلك تطوير المنافذ الحدودية القائمة وتحسين تلك التي تحتاج إلى تحديث بعد إعادة تشغيل المنافذ الجمركية الأخرى.

من بين المواضيع المطروحة للنقاش أيضًا فتح وتطوير المعابر الحدودية، بالإضافة إلى إنشاء متاجر لفحص المواشي والفواكه والخضروات، وتعزيز دور البنوك والمصارف اليمنية، وتأسيس نادٍ خاص بالمستثمرين اليمنيين في المملكة. تعتبر هذه المباحثات خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتأكيداً على التزامهما بتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.