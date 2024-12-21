طهران تعلن مقتل أحد موظفي سفارتها في دمشق

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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، مقتل أحد موظفيها في سفارتها بالعاصمة السورية دمشق إثر إصابته بجروح في هجوم إرهابيين على سيارته يوم الأحد الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي في بيان، إن “داود بيطرف، الموظف المحلي في السفارة الإيرانية في دمشق، قتل قبيل ظهر يوم الأحد 15 كانون الأول الجاري، جراء إطلاق عناصر إرهابية النار على سيارته في دمشق”.
وأضاف أنه “تم اكتشاف جثة بيطرف والتعرف عليها خلال الأيام الأخيرة وإحضارها إلى البلاد”، مبيناً أن “وزارة الخارجية تقوم بمتابعة الموضوع بالشكل المناسب وعبر القنوات الدبلوماسية المختلفة”.
وحمل بقائي الحكومة الانتقالية بسوريا “مسؤولية التعرف على منفذي الهجوم على موظف سفارتنا ومحاكمتهم”.
وقالت الخارجية الإيرانية بعد سقوط نظام بشار الأسد بساعات أنها قامت بنقل وإخلاء سفارتها من كافة الدبلوماسيين والموظفين قبل وصول الجماعات السورية المعارضة إلى دمشق