عاجل : مقتل شيخين قبليين وإصابة ثلاثة أخرين في نزاع مسلح في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي

السبت 21 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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شهدت عزلة حمير بمديرية مذيخرة في محافظة إب جريمة مروعة أودت بحياة الشيخ أحمد محمد منصور باشا وشقيقه الشيخ خالد محمد منصور باشا، وأصابت ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، إثر نزاع مسلح اندلع خلال جلسة تحكيم على قطعة أرض.

وأكدت مصادر محلية لـ"مأرب برس" أن الشيخين كانا في مهمة تحكيم بين طرفين متنازعين على ملكية الأرض، لكن الخلاف اشتعل بشكل غير متوقع أثناء الجلسة، ما أدى إلى اشتباك مسلح بين الأطراف. وأوضحت المصادر أن المتهم علي محمد هزاع أطلق النار بشكل عشوائي، متسبباً في مقتل الشيخين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

هذه الجريمة الدامية تسلط الضوء على الفوضى الأمنية والانفلات المتزايد في محافظة إب، التي تخضع لسيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابياً. وتتكرر في المحافظة مشاهد النزاعات الدامية والجرائم الجنائية في ظل غياب القانون وانتشار السلاح، مما يعكس واقعاً مأساوياً يدفع ثمنه الأبرياء.

واتسعت الجرائم والنزاعات في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية بشكل كبير ومتصاعد خلال السنوات الماضية.

وطالب أهالي المنطقة بضرورة اتخاذ إجراءات جادة لضبط الأوضاع الأمنية ومحاسبة المتورطين، محذرين من استمرار هذه الانتهاكات التي تهدد النسيج الاجتماعي وتعمّق معاناة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات.