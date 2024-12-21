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طارق صالح يناقش مع بن دغر ''الإنتهاء من اعداد البرنامج السياسي'' لتكتل الأحزاب اليمنية

السبت 21 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، اليوم، رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد عبيد بن دغر.

ووفق وكالة سبأ ناقش عضو مجلس القيادة مع رئيس مجلس الشورى، المستجدات على الساحة الوطنية وما يضطلع به مجلس الشورى في دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

 وتطرق اللقاء إلى سير عمل التكتل الوطني، الذي يترأسه بن دغر، ومشروع برنامجه السياسي، الذي تم الانتهاء من إعداده مؤخرًا بسلسلة اجتماعات احتضنتها مدينة المخا بمحافظة تعز.

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