إيران في ورطة.. طهران تقف عاجزة أمام كميات مهولة من النفط المُخَزَّنة في ناقلات راسية في البحر عاجل : مقتل شيخين قبليين وإصابة ثلاثة أخرين في نزاع مسلح في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي طارق صالح يناقش مع بن دغر ''الإنتهاء من اعداد البرنامج السياسي'' لتكتل الأحزاب اليمنية احباط عملية إرهـابـية بمحافظة شبوة الحوثيون يرتكبون أكثر من 500 ألف حالة قتل وتسببوا بمقتل أكثر من 100ألف يمني خلال حروبهم السته.. تقرير جديد يكشف الملف الاسود للمليشيا .. عاجل من هو وزير الخارجية السورية الجديد أسعد الشيباني.. ولماذا تم تعيينه في هذا المنصب؟ حقيقة ما حدث ويحدث في رداع بمحافظة البيضاء اليمن تدين حادثة الدهس في المانيا جدول مباريات كأس الخليج العربية في الكويت والقنوات الناقلة عشرون مصابًا إسرائيليًا.. صحيفة عبرية تهاجم بشدة فشل حكومة نتنياهو في اعتراض الصواريخ القادمة من اليمن
التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، اليوم، رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد عبيد بن دغر.
ووفق وكالة سبأ ناقش عضو مجلس القيادة مع رئيس مجلس الشورى، المستجدات على الساحة الوطنية وما يضطلع به مجلس الشورى في دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وتطرق اللقاء إلى سير عمل التكتل الوطني، الذي يترأسه بن دغر، ومشروع برنامجه السياسي، الذي تم الانتهاء من إعداده مؤخرًا بسلسلة اجتماعات احتضنتها مدينة المخا بمحافظة تعز.