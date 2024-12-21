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احباط عملية إرهـابـية بمحافظة شبوة

السبت 21 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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قالت شرطة محافظة شبوة أن الأجهزة الأمنية احبطت، اليوم السبت، عملية إرهابية بعبوة ناسفة زرعت لاستهداف القوات المسلحة والأمن.

وذكرت، إن الخبراء المتخصصين تمكنوا من تفكيك عبوة ناسفة زرعت على الخط الترابي في منطقة “الحرف” والمؤدي إلى منطقة “المصنعة”، في مديرية “الصعيد”.

وأوضحت أنها وفور العثور على العبوة الناسفة من قبل اللواء الأول دفاع شبوة، انتقل فريق من البحث الجنائي والأدلة الجنائية وخبراء متخصصين بتفكيك العبوات والمتفجرات، والذين تمكنوا من تفكيك العبوة الناسفة.

وأشارت إلى أن الفريق قام بفتح تحقيق وتحري واسع لمعرفة العناصر الإرهابية والإجرامية التي زرعت تلك العبوة.

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