حقيقة ما حدث ويحدث في رداع بمحافظة البيضاء

السبت 21 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قطع مسلحون قبليون ينتمون إلى "آل الجوف" امس الشارع الرئيس بمدينة رداع في بمحافظة البيضاء، وأشعلوا النار في الإطارات على خلفية أحداث تفجير الحوثيين منازل حي الحفرة في مارس الماضي.

وطالب المسلحون مليشيا الحوثي بسرعة الإفراج عن أحد أبنائهم ويدعى (مجلي الجوفي) الذي اعتقلته الجماعة عقب أحداث حي الحفرة واعتبرته المتهم بالجريمة.

وكانت مليشيا الحوثي قد أقرت في مارس الماضي بارتكاب جريمة مروعة بحق أهالي الحفرة بتفجير المنازل على رؤوس ساكنيها مما تسبب في وفاة وإصابة 20 شخصًا، محملة عناصرها المسؤولية وتعهدت بمحاسبة المتسببين فيها، قبل أن يتم تمييع القضية وترقية الجناة، وحرف مسارها بما يخدم مصالح وأجندة المليشيا.

وتقول قبيلة آل الجوف إن جماعة الحوثي قدمت ابنها كبش فداء للتغطية على المجرمين الحقيقيين، في حين لم يتم اعتقال أي أحد من المتهمين الرئيسيين مثل مدير شرطة المحافظة المقال عبدالله محمد العربجي، ومدير أمن منطقة مديريات رداع صالح سران، والمشرف الأمني أبوحسين الهرمان المعين من الجماعة مدير التحريات وغيرهم.

وقالت مصادر محلية أن وساطة قبلية تحاول التدخل للتهدئة.