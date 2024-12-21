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اليمن تدين حادثة الدهس في المانيا

السبت 21 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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اعربت الجمهورية اليمنية، عن ادانتها الشديدة لحادثة الدهس التي وقعت في مدينة ماغدبورج الألمانية، وأسفر عنها سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وجددت وزارة الخارجية في بيان، تضامن الجمهورية اليمنية مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق في هذا المصاب الأليم..معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد البيان، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف..مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة هذه الآفة التي تهدد أمن وسلام الشعوب في العالم أجمع.

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