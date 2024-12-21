جدول مباريات كأس الخليج العربية في الكويت والقنوات الناقلة

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تنطلق اليوم السبت في الكويت بطولة كأس الخليج العربية لكرة القدم #خليجي_26 .
ووعد رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد اليوسف بأن يكون "الافتتاح مبهرا" والتنظيم "استثنائيا".
وعقب الحفل القصير ومدته 20 دقيقة فقط، تواجه الكويت منتخب عمان الساعة 8:00م وفي المباراة الثانية تلتقي قطر مع الإمارات.
منتخب اليمن يستهل مشواره بلقاء العراق يوم الأحد وتجمع المباراة الثانية السعودية والبحرين.
القنوات الناقلة
• الكويت الرياضية
• أبوظبي الرياضية
• دبي الرياضية
• الكاس الرياضية
• قنوات SSC
• عمان الرياضية
العراقية الرياضية
جدول المباريات