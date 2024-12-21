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جدول مباريات كأس الخليج العربية في الكويت والقنوات الناقلة

السبت 21 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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تنطلق اليوم السبت في الكويت بطولة كأس الخليج العربية لكرة القدم #خليجي_26 .

ووعد رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد اليوسف بأن يكون "الافتتاح مبهرا" والتنظيم "استثنائيا". 

وعقب الحفل القصير ومدته 20 دقيقة فقط، تواجه الكويت منتخب عمان الساعة 8:00م وفي المباراة الثانية تلتقي قطر مع الإمارات.

منتخب اليمن يستهل مشواره بلقاء العراق يوم الأحد وتجمع المباراة الثانية السعودية والبحرين.

القنوات الناقلة

• الكويت الرياضية

• أبوظبي الرياضية

• دبي الرياضية

• الكاس الرياضية

• قنوات SSC 

• عمان الرياضية

العراقية الرياضية

جدول المباريات

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