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الريال اليمني يحافظ على استقراره أمام العملات الاجنبية

السبت 21 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_خاص
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واصل الريال اليمني تحقيق استقرار نسبي أمام العملات الأجنبية، حيث سجلت التعاملات الصباحية غير الرسمية يوم السبت في مدينة عدن، سعر 2063 ريال لبيع الدولار الواحد، و2052 ريال للشراء.

 أسعار الصرف في عدن:

  • الدولار الأمريكي: - الشراء: 2052 ريال
  • - البيع: 2063 ريال
  • - الريال السعودي:
  • - الشراء: 538 ريال
  • - البيع: 539.5 ريال
  •  أسعار الصرف في صنعاء: - الدولار الأمريكي: - الشراء: 535 ريال - البيع: 538 ريال - الريال السعودي: - الشراء: 140 ريال - البيع:
  • لم يُذكر استمرار هذا الاستقرار يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مما قد يساهم في تعزيز الثقة لدى المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
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