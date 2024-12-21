الريال اليمني يحافظ على استقراره أمام العملات الاجنبية

السبت 21 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_خاص

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واصل الريال اليمني تحقيق استقرار نسبي أمام العملات الأجنبية، حيث سجلت التعاملات الصباحية غير الرسمية يوم السبت في مدينة عدن، سعر 2063 ريال لبيع الدولار الواحد، و2052 ريال للشراء.

أسعار الصرف في عدن: