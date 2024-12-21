بايدن يوافق على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لتايوان

السبت 21 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لتايوان، وفق ما أعلن البيت الأبيض اليوم السبت.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس المنتهية ولايته طلب من وزير خارجيته أنتوني بلينكن السماح بإرسال «مواد وخدمات» عسكرية من أجل «تقديم المساعدة لتايوان».

والشهر الماضي،قالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على إمكانية بيع قطع غيار لمقاتلات إف-16 وأجهزة رادار بقيمة 385 مليون دولار لتايوان، قبل يوم من جولة لرئيس تايوان لاي تشينغ-تي في منطقة المحيط الهادي.

والولايات المتحدة ملزمة قانونا بتزويد تايوان،التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها، بأسلحة للدفاع عن نفسها على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين واشنطن وتايبه مما يثير غضب بكين.

وقالت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي التابعة للبنتاغون الشهر الماضي إن الصفقة تشتمل على قطع غيار ودعم لمقاتلات إف-16 وأجهزة رادار إلكترونية ومعدات ذات صلة بقيمة 320 مليون دولار.

وأضاف البنتاغون أن وزارة الخارجية وافقت أيضا على إمكانية بيع نظام لتايوان يوفر خدمات اتصال آمنة عبر الأجهزة اللاسلكية قيمته 65 مليون دولار، في صفقة سيكون المتعاقد الرئيسي لها شركة جنرال دايناميكس التي صممت النظام خصيصا للجيش الأميركي