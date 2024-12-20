حصة تدريب على القيادة تتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء خلافات تعصف بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين.. تحركات للإطاحة بمهدي المشاط وحزب المؤتمر يوجه صفعة جديدة لعبدالملك الحوثي.. عاجل السلطة المحلية بمحافظة ذمار تعلن موقفها من العفو الحوثي عن قاتل المواطن طارق الخلقي نقابة المعلمين تحذر الحكومة اليمنية وتمهلها أسبوعاً واحد .. الخديعة الكبرى التي اجتاحت العالم .. شحوم المواشي علاج للبشر ام كارثة على البشرية القوات المسلحة اليمنية: أبواب صنعاء ستفتح قريبًا وخطة تحرير العاصمة تسير بخطى ثابتة حزب الله اللبناني يعلن موقفه الجديد من الغارات الإسرائيلية على اليمن ماذا قال الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الغارات الإسرائيلية على اليمن؟ البنتاغون يفاجئ السوريين والعرب عن عدد القوات الأمريكية في سوريا الطقس المتوقع في المحافظات اليمنية خلال الساعات القادمة
في حادثة مؤلمة هزت العاصمة صنعاء، لقي أب وإبنه مصرعهما يوم الخميس في شارع الخمسين بمنطقة السنينة، أثناء تدريب الابن على القيادة مما أثار موجة حزن وإستياء بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول مواطنون في مواقع التواصل الإجتماعي روايات أولية تشير إلى أن لعب الأطفال لكرة القدم بالقرب من الشارع كان سبب الحادث، إلا أن تحريات "مأرب برس" أكدت أن الخلل كان في ظروف التدريب غير الآمنة التي أدت إلى الكارثة.
حيث أفادت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" أن الحادث وقع عندما كان الأب يعلم إبنه قيادة السيارة ، وأثناء التدريب عبر أحد الأطفال فجأة أمام السيارة مما تسبب في ارتباك الابن الذي كان يقود السيارة حيث ضغط بالخطأ على دواسة الوقود بدلاً من الفرامل لتتحول لحظات التعليم إلى مأساة أليمة أدت إلى وفاة الأب والابن معاً.
يأتي هذا الحادث ليعيد تسليط الضوء على مخاطر تعليم القيادة في المناطق السكنية المزدحمة والشوارع العامة مما يستدعي اتخاذ تدابير أكثر صرامة لضمان السلامة ومنع وقوع مثل هذه الحوادث المروعة.