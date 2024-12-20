السلطة المحلية بمحافظة ذمار تعلن موقفها من العفو الحوثي عن قاتل المواطن طارق الخلقي .. عاجل نقابة المعلمين تحذر الحكومة اليمنية وتمهلها أسبوعاً واحد .. عاجل الخديعة الكبرى التي اجتاحت العالم .. شحوم المواشي علاج للبشر ام كارثة على البشرية القوات المسلحة اليمنية: أبواب صنعاء ستفتح قريبًا وخطة تحرير العاصمة تسير بخطى ثابتة حزب الله اللبناني يعلن موقفه الجديد من الغارات الإسرائيلية على اليمن ماذا قال الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الغارات الإسرائيلية على اليمن؟ البنتاغون يفاجئ السوريين والعرب عن عدد القوات الأمريكية في سوريا الطقس المتوقع في المحافظات اليمنية خلال الساعات القادمة أسماء قيادات حوثية وشركات صرافة شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة.. من هو المسئول الأول عن الأموال التي تصل الحوثيين من إيران؟ نداء إستغاثة عاجل: الأسر النازحة في مأرب تواجه كارثة إنسانية بسبب البرد القارس
أمهلت نقابة المعلمين اليمنيين في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، أسبوعاً كاملاً لصرف مرتب شهر نوفمبر الماضي، مالم فإنها ستدشن إضراباً شاملاً عن التعليم.
جاء في بيان للنقابة عقب اجتماع عقد أمس الخميس ضم الهيئة الإدارية ورؤساء اللجنان النقابية ومندوبي مدارس مديريات (القاهرة –المظفر-صالة) ناقش جملة من القضايا التي تهم المعلمين.
ودعت النقابة جميع المعلمين والتربويين إلى تعليق الشارات الحمراء أثناء تأديتهم أعمالهم ابتداءً من يوم غدٍ الخميس ولمدة أسبوع كامل، احتجاجاً على عدم صرف مرتب شهر نوفمبر الماضي.
وأمهل البيان " اطلع عليه مارب برس " الحكومة أسبوعاً لصرف مرتبات شهر نوفمبر، مهددة ببدء الإضراب الشامل من يوم السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري في جميع المدارس والمرافق التعليمية في المحافظة تعز حتى صرف المرتب مع البقاء في مقر العمل.
كما طالبت النقابة في بيانها بصرف بدل غلاء معيشة أسوة بما حصل عليه المعلمون والتربويون في عدد من المحافظات المحرّرة.
وحمّل البيان قيادتي السلطتين المحلية والمركزية ما سيترتب على تلك الإجراءات من أضرار على العملية التعليمية.
ومنذ أشهر تواجه الحكومة اليمنية أزمة مالية حادة تسببت بتأخر صرف مرتبات الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، وعجز في تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين