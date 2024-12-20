القوات المسلحة اليمنية: أبواب صنعاء ستفتح قريبًا وخطة تحرير العاصمة تسير بخطى ثابتة

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أكدت القوات المسلحة اليمنية أن ساعة الخلاص من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتت وشيكة، مع اقتراب كتائب الجيش والمقاومة الشعبية من تحقيق النصر الكبير الذي سيفتح أبواب صنعاء المختطفة، ويعيد اليمن إلى مسار الدولة والجمهورية.
جاء ذلك في كلمة صحيفة الجيش "26 سبتمبر" الناطقة باسم القوات المسلحة اليمنية في عددها الجديد، تحت عنوان "اقتربت الساعة".
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها "كل صيدنايات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ستتكسر أبوابها لتخرج لعيان الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي فظاعة ما مارسته هذه المليشيا الإجرامية بحق اليمنيين طيلة أحد عشر عاما من القتل والتعذيب الذي لم تشهد له صيدنايات العالم مثيلا.
وعلقت الصحيفة عن النصر القادم بقولها" موعد نصر ستلج فيه كتائب القوات المسلحة و المقاومة الشعبية أبواب صنعاء الحبيبة المكتظة بحشود المستقبلين بأهازيج الفرح وأعلام الجمهورية ، حشود ستنطلق من كل أحياء العاصمة وقرى ريفها كإعصار يقتلع بقايا الكهنوت المتخلف المدعوم من إيران والذي أعاد البلاد والعباد إلى عصور سحيقة من التخلف والخرافة التي تشكل منطلق فكره وثقافته وصلب عقيدته الدينية الظلامية..
وأوضحت القوات المسلحة، أن الخطة المحكمة لتحرير العاصمة تسير بخطى ثابتة، مدعومة بتضحيات جسام قدمها الشهداء، الذين سطروا ملاحم بطولية في ميادين القتال.
وأكدت الصحيفة، أن التحرير بات قاب قوسين أو أدنى، وسط استعدادات مكثفة على المستويات القتالية واللوجستية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية مارست أبشع الجرائم بحق اليمنيين طوال 11 عامًا، بما في ذلك الاختطاف والتعذيب والتدمير الممنهج للبنية التحتية.
وأكدت القوات المسلحة، أن تحرير السجون وإعادة المختطفين إلى ذويهم سيمثل جزءًا من العدالة المنتظرة.
ودعا الجيش الوطني، الشعب اليمني إلى التكاتف خلف الجيش والمقاومة، مؤكداً أن النصر قريب، وأن معاناة اليمنيين ستنتهي قريباً بفضل صمودهم وإرادتهم الصلبة.