الطقس المتوقع في المحافظات اليمنية خلال الساعات القادمة

الجمعة 20 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الجمعة، استمرار الطقس في المناطق الساحلية صحو إلى غائم جزئياً - معتدل الحرارة، ورياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية، بينما تكون الرياح نشطة على السواحل الجنوبية الغربية، حيث تصل سرعتها إلى 28 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

كما توقع المركز في نشرة الطقس الجوية اليومية الصادرة عنه استمرار الطقس في المرتفعات الجبلية صحو - شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الغربية، وبارد إلى بارد نسبياً على المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع، لحج، أبين، شبوة، وحضرموت)، بالإضافة إلى احتمال تشكل الضباب، وكذا أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية صحو - معتدل نهاراً وبارد جداً ليلاً، ورياح معتدلة مثيرة للأتربة والرمال.

وتوقع مركز التنبؤات الجوية أيضاً، أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، كالتالي: عدن 29 / 22 - صنعاء 25 / 01 - المكلا 28 / 19 - سقطرى 28 / 18 - الغيضة 29 / 15 - سيئون 25 / 06 - تعز 25 / 10 - الضالع 25 / 10 - مأرب 23 / 08 - عتق 22 / 08 - لحج 30 / 20 - الحديدة 30 / 23 - زنجبار 28 / 20.

وحذر المركز، المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر، وأنه عليهم أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس الشديد البرودة، وكذا الأخوة المزارعين ومربي الماشية والنحل في المناطق الجبلية من آثار البرودة الشديدة.

كما توقع مركز التنبؤات الجوية في نشرته البحرية اليومية، اليوم الجمعة، أن تكون حالة البحر في سواحل حضرموت وشبوة وعدن وأبين خفيف الموج، وفي سواحل المهرة وباب المندب وأرخبيل سقطرى معتدل الموج، وفي السواحل الغربية معتدل إلى مضطرب الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في خليج عدن خفيف الموج، وفي بحر العرب معتدل الموج، وفي البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب الموج، كما حذر المركز، الأخوة الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والبحر الأحمر من ارتفاع الموج وشدة الرياح.