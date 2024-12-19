نداء إستغاثة عاجل: الأسر النازحة في مأرب تواجه كارثة إنسانية بسبب البرد القارس

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أطلقت الوحدة التنفيذية في محافظة مأرب نداء استغاثة عاجل مع تفاقم معاناة عشرات الآلاف من الأسر النازحة جراء موجات البرد والصقيع. هذا ويعيش النازحين في المحافظة في ظروف مأساوية داخل خيام متهالكة أو مساكن غير ملائمة، وسط نقص حاد في مواد التدفئة والخدمات الأساسية.

كما دعا النداء المنظمات الدولية والمحلية والجهات المانحة لتقديم مساعدات طارئة تشمل مستلزمات الشتاء، تحسين المأوى، وتوفير الغذاء والمياه، مع تعزيز الخدمات الصحية لمواجهة أمراض الشتاء التي تهدد حياة الأطفال وكبار السن. التأخير في الاستجابة قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح.