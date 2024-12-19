نداء إستغاثة عاجل: الأسر النازحة في مأرب تواجه كارثة إنسانية بسبب البرد القارس إدانات بالغة للإنتهاكات الجسيمة والعنف الجنسي ضد النساء على يد قوات الدعم السريع بالسودان بلا قيود تدعو إيران الى إلغاء قانون العصور الوسطى المخزي الذي يرسخ سلطة النظام الوحشي هيئة الترفيه السعودية تكشف مواعيد حفلات رأس السنة 2025 في المملكه.. تعرف على قائمة أسعار التذاكر دولة خليجية تقرر سحب الجنسية من قرابة ثلاثة ألف شخص وقفة احتجاجية للمطالبة بتحقيق العدالة في اغتيال صحفي بتعز مركز أبحاث أمريكي يتحدث عن إجراءات أكثر قوة ضد الحوثيين..والشرعية تدرس عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة سلطة الدولة مقتل أربعة جنود من قوات الانتقالي في كمين مسلح بأبين ونهب اسلحتهم حوكة حماس تعلن موقفها من الهجمات الإسرائيلية على اليمن محافظ تعز : محاولات الحوثيين اختراق الجبهات مصيرها الفشل
أطلقت الوحدة التنفيذية في محافظة مأرب نداء استغاثة عاجل مع تفاقم معاناة عشرات الآلاف من الأسر النازحة جراء موجات البرد والصقيع. هذا ويعيش النازحين في المحافظة في ظروف مأساوية داخل خيام متهالكة أو مساكن غير ملائمة، وسط نقص حاد في مواد التدفئة والخدمات الأساسية.
كما دعا النداء المنظمات الدولية والمحلية والجهات المانحة لتقديم مساعدات طارئة تشمل مستلزمات الشتاء، تحسين المأوى، وتوفير الغذاء والمياه، مع تعزيز الخدمات الصحية لمواجهة أمراض الشتاء التي تهدد حياة الأطفال وكبار السن. التأخير في الاستجابة قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح.