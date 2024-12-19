هيئة الترفيه السعودية تكشف مواعيد حفلات رأس السنة 2025 في المملكه.. تعرف على قائمة أسعار التذاكر

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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مع اقتراب نهاية العام وبداية عام جديد، يفضل الكثيرون حضور حفلات رأس السنة لاستقبال العام الجديد؛ لذا نتعرف على أهم حفلات رأس السنة 2025 في السعودية.

استقبالًا لموسم رأس السنة 2025، خصصت الهيئة العامة للترفيه العديد من المواقع في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية للاحتفال بقدوم العام الجديد، من بينها منطقة البوليفارد ومنطقة العلا. لنتعرف إلى أهم حفلات رأس السنة 2025 في المملكة.

الاختيارات عديدة أمام الجميع والفعاليات أيضاً، إذ يمكن اختيار ما يناسب الكل من حفلات موسيقية من بينها ما يلي:

في 20 ديسمبر/كانون الأول، تُقام ليلة الطرب بصوت الفنان ماجد المهندس في محمد عبده أرينا، بوليفارد، الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

أسعار التذاكر: تبدأ من 250 ريال سعودي (ما يعادل 67 دولارًا أمريكيًا تقريبًا).

في 21 ديسمبر/كانون الأول، يُقام حفل "حوار العود: من جبال السروات إلى دجلة والفرات" بمشاركة الفنانين عبادي الجوهر ونصير شمة. ويقام الحفل في ميقا أستوديو، بوليفارد سيتي سكوير.

أسعار التذاكر: تبدأ من 75 ريال سعودي (ما يعادل 20 دولارًا أمريكيًا تقريبًا).

في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، تُقام ليلة الطرب الأصيل مع الفنانين أصيل هميم ونواف الجبرتي بقيادة المايسترو وسام خصاف، ذلك في ميقا أستوديو، بوليفارد سيتي سكوير 2.

أسعار التذاكر: تبدأ من 120 ريال سعودي (ما يعادل 32 دولارًا أمريكيًا تقريبًا).

في 26 ديسمبر/كانون الأول 2024، تُقام جلسة قيثارة العرب الفنانة نوال والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات. في محمد عبده أرينا، بوليفارد، الرياض.

أسعار التذاكر: تبدأ من 250 ريال سعودي (ما يعادل 67 دولارًا أمريكيًا تقريبًا).

في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، يُحيي الفنان تامر حسني حفلاً كبيرًا في مسرح أبو بكر سالم، بوليفارد، الرياض.

أسعار التذاكر: تبدأ من 325 ريال سعودي (ما يعادل 87 دولارًا أمريكيًا تقريبًا).

حفل عبير نعمة في رأس السنة 2025 في العلا

في 27 ديسمبر/ كانون الأول، لأول مرة في العلا، تُقام حفلة الفنانة عبير نعمة بمشاركة الأوركسترا العربية الوطنية. يمكن حجز التذاكر من خلال رابط حجز تذاكر حفل عبير نعمة.

تبدأ أسعار التذاكر من 350 ريال سعودي (ما يعادل دولار أمريكي تقريبًا)، وتقسم فئات التذاكر على النحو التالي:

التذاكر الذهبية: تبدأ من 500 ريال سعودي. (ما يعادل 134 دولارًا أمريكيًا تقريبًا).

التذاكر الممتازة: تبدأ من 700 ريال سعودي. (ما يعادل 187 دولارًا أمريكيًا تقريبًا).

المقصورة البلاتينية: تبدأ من 9,900 ريال سعودي.(ما يعادل 2,641 دولارًا أمريكيًا تقريبًا).

حفل آمال ماهر رأس السنة 2025 في العلا

في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، تُحيي الفنانة آمال ماهر حفلاً غنائيًا بعنوان "ألف ليلة وميعاد" ضمن مهرجان "طنطورة". في قاعة المرايا، العلا، بقيادة المايسترو تامر فيظى.

أسعار التذاكر: تبدأ من 350 ريال سعودي (ما يعادل 94 دولارًا أمريكيًا تقريبًا).

في 3 يناير/كانون الثاني 2025، يُقام حفل "ماكنتوش" بمشاركة فنانين مثل صابر الرباعي وزينة عماد وعزيز مرقة ودافي، بقيادة المايسترو أحمد العود.

أسعار التذاكر في موقع الفعالية

التذاكر الذهبية: تبدأ من من 500 ريال سعودي (ما يعادل 134 دولارًا أمريكيًا تقريبًا).

التذاكر الممتازة: تبدأ من من 700 ريال سعودي (ما يعادل 187 دولارًا أمريكيًا تقريبًا).

المقصورة البلاتينية: تبدأ من من 9,900 ريال سعودي (ما يعادل 2,641 دولارًا أمريكيًا تقريبًا).