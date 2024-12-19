دولة خليجية تقرر سحب الجنسية من قرابة ثلاثة ألف شخص

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 42

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد 2899 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لمواد قانون الجنسية الكويتية.

جاء ذلك في أثناء رئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، لاجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، فيما جاءت أسباب سحب الجنسية وفقدها من الحالات الجديدة بفعل مواد قانون الجنسية الكويتية بسبب حالات الازدواجية في الجنسية، أو التزوير، فضلاً عن اكتسابها عن طريق التبعية.

وطبقاً لما نشرته وزارة الداخلية الكويتيه فإن أسباب سحب وفقد الجنسية تتلخص بـ :

1- فقد الجنسية الكويتية وفقا للمواد (9 , 10) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وعددهم ( 2 ) حالة للازدواجية.

2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم ( 408 ) حالات الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.

3- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م (مادة ثامنة) وتعديلاته وعددهم ( 2489 ) حالة ينتمون إلى ( 54 دولة مختلفة).