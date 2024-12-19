وقفة احتجاجية للمطالبة بتحقيق العدالة في اغتيال صحفي بتعز

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نظمت أسرة المصور الصحفي فواز الوافي وعدد من الصحفيين والنشطاء اليوم الخميس 19 ديسمبر/كانون الثاني وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في وسط مدينة تعز.
وفي بيان للأسرة طالبت من خلاله تحقيق العدالة بجريمة اغتيال المصور الصحفي فواز الوافي التي وقعت في 22 آذار/مارس 2022 ولا يزال قاتلوه طلقاء دون حساب.
وجدد البيان مطالبة السلطات بإجراء تحقيقات شاملة وشفافة لجميع المتهمين ومحاسبتهم وفقاً للقانون، وذلك لضمان عدم إفلاتهم من العقاب والكشف عن جميع الأدلة المتعلقة بهذه الجريمة، والتأكد من عدم طمس أي معلومات قد تؤدي إلى الجناة.
وأكد البيان أن هذه الوقفة تأكيدا على أن دماء المصور الصحفي فواز الوافي ليست مجرد أرقام في سجل الجرائم، بل هي رمز للبحث عن الحقيقة والعدالة، ولن نسمح بأن تُنسى قضيته، ولن نتوقف عن المطالبة بحقوقه وحقوق جميع الصحفيين الذين واجهوا مصيراً مشابهًا.
وحذر بيان الأسرة من التقاعس في تحقيق العدالة وكشف القتلة سيمنح المجرمين انتصارا يظهر فشل السلطات في حماية حقوق المواطنين وسيعزز مناخاً من الإفلات من العقاب، داعية السلطات إلى تحمل مسؤوليتها وضمان بيئة آمنة لهم لممارسة مهنتهم، لتعزيز حرية التعبير.
تأتي هذه الوقفة بعد عامين ونصف من اغتيال المصور الصحفي فواز الوافي الذي أغتيل في 22 آذار/ مارس 2022، للمطالبة بتحقيق العدالة وضبط الجناة.