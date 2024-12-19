دولة خليجية تقرر سحب الجنسية من قرابة ثلاثة ألف شخص وقفة احتجاجية للمطالبة بتحقيق العدالة في اغتيال صحفي بتعز مركز أبحاث أمريكي يتحدث عن إجراءات أكثر قوة ضد الحوثيين..والشرعية تدرس عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة سلطة الدولة مقتل أربعة جنود من قوات الانتقالي في كمين مسلح بأبين ونهب اسلحتهم حوكة حماس تعلن موقفها من الهجمات الإسرائيلية على اليمن محافظ تعز : محاولات الحوثيين اختراق الجبهات مصيرها الفشل الكشف عن تأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية بين السعودية واليمن مساحات الجريمة تتسع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.. مقتل أب على يد إبنه وأربع إصابات أخرى في حوادث عنف متفرقة بمحافظة إب عاجل: المجلس الرئاسي يدين العدوان الإسرائيلي الأخير على اليمن ويناقش مع بن مبارك والمعبقي التسريع بخطة الإنقاذ الإقتصادي أكبر مسؤول اممي وصل سوريا والتقى باحمد الشرع ... يرفع منسوب الأمل ويتحدث عن سوريا الجديدة
قتل أربعة جنود من قوات المجلس الانتقالي، الليلة الماضية، إثر تعرضهم لكمين مسلح في خط أحور بمحافظة أبين (جنوب اليمن).
ونقلت قناة "يمن شباب نت" عن مصاد محلية"إن أفرادا من قوات الانتقالي تعرضوا، الليلة لكمين مسلح في منطقة حصن آل سعيد في الخط العام الرابط بين مديريتي زنجبار وأحور.
وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة جنود من منتسبي اللواء الخامس مشاه وهم: (أحمد علي سالم ناصر الغبري، وذياب سيف محمد جرجاح، علي ادريس الكعلولي، وجندي آخر).
وأشارت المصادر إلى أن المسلحين المهاجمين، قاموا بنهب ما بحوزة الجنود من سلاح، فضلاً عن العربة التي كانت تقلهم ثم لاذوا بالفرار