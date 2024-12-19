مقتل أربعة جنود من قوات الانتقالي في كمين مسلح بأبين ونهب اسلحتهم

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قتل أربعة جنود من قوات المجلس الانتقالي، الليلة الماضية، إثر تعرضهم لكمين مسلح في خط أحور بمحافظة أبين (جنوب اليمن).

ونقلت قناة "يمن شباب نت" عن مصاد محلية"إن أفرادا من قوات الانتقالي تعرضوا، الليلة لكمين مسلح في منطقة حصن آل سعيد في الخط العام الرابط بين مديريتي زنجبار وأحور.

وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة جنود من منتسبي اللواء الخامس مشاه وهم: (أحمد علي سالم ناصر الغبري، وذياب سيف محمد جرجاح، علي ادريس الكعلولي، وجندي آخر).

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين المهاجمين، قاموا بنهب ما بحوزة الجنود من سلاح، فضلاً عن العربة التي كانت تقلهم ثم لاذوا بالفرار