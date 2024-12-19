حوكة حماس تعلن موقفها من الهجمات الإسرائيلية على اليمن

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أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات، العدوان الصهيوني الغاشم على اليمن، والذي استهدف منشآت مدنية وخدمية في العاصمة صنعاء وفي ميناء الحُديدة، غربي البلاد.
واعتبرت حركة حماس في بيان لها، العدوان على اليمن تصعيداً خطيراً، وامتداداً للعدوان على الشعب الفلسطيني وللعدوان على سوريا والمنطقة العربية.
وأكدت أن "العدو المجرم لن ينال من معنويات شعبنا أو شعوب منطقتنا، ولن يكسر عزيمة اليمن أو يثنيهم عن موقفهم الأصيل في الاستمرار بإسناد شعبنا الفلسطيني، والانتصار لمظلوميته، وحتى وقف العدوان الصهيوني عن غزة".
وترحم البيان، على أرواح الشهداء من الشعب اليمني العزيز الذين ارتقوا على إثر الغارات الصهيونية على اليمن، معربا عن تضامن الحركة الكامل مع اليمن، ومع حركة أنصار الله في وجه العدوان الصهيوني والأمريكي البريطاني.
ودعت حماس، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة العدوان على اليمن، واتخاذ خطوات وقرارات لكبح جماح العدوان والتغول الصهيوني في المنطقة العربية، وبما يُجبره على وقف عدوانه وإبادته ضد شعبنا في قطاع غزة.
وأعلنت مليشيا الحوثي مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين؛ جراء 12 غارة إسرائيلية على صنعاء، ومحافظة الحديدة.
وأفادت وسائل إعلام الحوثيين، أن "إسرائيل" استهدفت بثلاث غارات ميناء الحديدة، ومنشأة رأس عيسى النفطية؛ وخلفت 9 شهداء من المواطنين، وإصابة 3 آخرين