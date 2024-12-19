محافظ تعز : محاولات الحوثيين اختراق الجبهات مصيرها الفشل

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أكد محافظ تعز نبيل شمسان، أن محاولات الحوثيين لاختراق الجبهات والدفع بالحشود باتجاه مواقع الجيش الوطني مصيرها الفشل في ظل اليقظة والجاهزية العالية لمنتسبي الجيش المرابطين في جبهات القتال.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأمنية بمحافظة تعز، برئاسة المحافظ نبيل شمسان، لمناقشة المستجدات العسكرية والأمنية في المحافظة.
وذكر إعلام سلطات تعز، أن الاجتماع حضره قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل وقيادات الالوية العسكرية والأجهزة الأمنية في الوقت الذي أشاد المحافظ شمسان بأداء المرابطين في الجبهات والتصدي للمحاولات الحوثية التسلل واستهداف المواقع والاحياء السكنية في المدينة.
واستعرض قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل تقارير عن الاوضاع في الجبهات والاحتياجات اللازمة في الوقت الذي قدم رئيس اللجنة المكلفة من المحافظ بإعادة المنشآت العامة والخاصة العميد عبده فرحان تقريرا مفصلا حول الجهود المبذولة والمتسارعة في مهام وأعمال اللجنة