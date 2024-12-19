الكشف عن تأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية بين السعودية واليمن

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ، عن مبادرة سعودية يمنية لتأسيس مدن غذائية ذكية في المناطق الحدودية بين البلدين.

وسيتم الإعلان عن المبادرة خلال ملتقى مجلس الأعمال السعودي اليمني المقرر عقده الأحد المقبل بمكة المكرمة.

ووفقاً لـ " بن محفوظ" فإن المبادرة تهدف لتعزيز الأمن الغذائي بالسعودية واليمن وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك بظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيد الإقليمي والدولي.

وقال بأن إنشاء مدن غذائية ذكية في المناطق الحدودية بين السعودية واليمن يعتبر أحد الحلول الواعدة لمعالجة تحديات الأمن الغذائي البيئة والاقتصادية بتلك المناطق، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي.

وأعرب " بن محفوظ" عن أمله في تساهم مبادرة تأسيس المدن الغذائية الذكية في تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل بالمناطق الحدودية، وخلق فرص عمل للسكان المحليين، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي.

وفي السياق ذاته قال " بن محفوظ" أن مجلس الأعمال السعودي اليمني التقى مؤخراً فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي ، حيث جرى بحث دور المجلس في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

الجدير بالذكر أن إن إنشاء المدن الغذائية الذكية في المناطق الحدودية بين السعودية واليمن يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي في تلك المناطق. باستخدام التقنيات الحديثة مثل الزراعة الذكية، الري الذكي، والطاقة المتجددة، مما يستدعي الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والموارد البشرية.