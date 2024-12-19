مساحات الجريمة تتسع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.. مقتل أب على يد إبنه وأربع إصابات أخرى في حوادث عنف متفرقة بمحافظة إب

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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اتسعت مساحات الجريمة والعنف والقتل بكل اشكالها في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية بشكل متصاعد نتيجة للخطاب القائم على ثقافة الكراهية والانتقام، وسوء الأحوال المعيشية للمواطنين.

في محافظة إب أقدم شاب يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية على قتل والده "غانم علي أحمد المخلافي" في قرية "جرانه" بمديرية بعدان في جريمة هزت المحافظة.

مصادر محلية قالت لـ"مأرب برس" أن المواطن "غانم علي أحمد المخلافي" قتل على يد إبنه "أحمد غانم" الذي يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية ، وقد حصلت الجريمة بعد محاولة الأبن المريض أخذ سلاح الآلي والخروج من البيت ، فحاول الأب منعه وأغلق عليه باب الغرفة فقام الأبن بإطلاق النار على الباب لتخترق الرصاصات باب الغرفة وتصيب الأب في الرأس إصابة قاتلة لتنتهي الحادثة بصدمة كبيرة للأهالي.

وعلى ذات الصعيد شهدت محافظة إب حوادث أخرى تعكس الانفلات الأمني في المحافظة ، فقد أصيب ثلاثة أشخاص في حادثة عبث بالسلاح في مديرية العدين ، كما أصيب شاب آخر بجروح خطيرة في حادثة طعن أثناء محاولته فض نزاع بين أثنين آخرين في وسط مدينة إب.

وتشهد محافظة إب الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيًا، موجة متصاعدة من الفوضى العارمة والانفلات الأمني وانتشار الجريمة، وتأتي هذه الحوادث المأساوية لتسلط الضوء على تزايد الجرائم الجنائية والعنف الأسري .