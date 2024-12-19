حوكة حماس تعلن موقفها من الهجمات الإسرائيلية على اليمن محافظ تعز : محاولات الحوثيين اختراق الجبهات مصيرها الفشل الكشف عن تأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية بين السعودية واليمن مساحات الجريمة تتسع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.. مقتل أب على يد إبنه وأربع إصابات أخرى في حوادث عنف متفرقة بمحافظة إب عاجل: المجلس الرئاسي يدين العدوان الإسرائيلي الأخير على اليمن ويناقش مع بن مبارك والمعبقي التسريع بخطة الإنقاذ الإقتصادي أكبر مسؤول اممي وصل سوريا والتقى باحمد الشرع ... يرفع منسوب الأمل ويتحدث عن سوريا الجديدة بوتين يتحدث عن بشار الأسد وماذا سيسأله؟ وسر القبول بالفصائل التي أسقطت نظام الأسد؟ الممثلة السورية الشهيرة تولين البكري تكشف حقيقة زواجها من ماهر الأسد؟ النشرة الجوية: طقس شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية ومعتدل في المناطق الساحلية نتنياهو يقول أن الحوثيين هم الذراع الأخيرة المتبقية للمحور الإيراني
اتسعت مساحات الجريمة والعنف والقتل بكل اشكالها في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية بشكل متصاعد نتيجة للخطاب القائم على ثقافة الكراهية والانتقام، وسوء الأحوال المعيشية للمواطنين.
في محافظة إب أقدم شاب يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية على قتل والده "غانم علي أحمد المخلافي" في قرية "جرانه" بمديرية بعدان في جريمة هزت المحافظة.
مصادر محلية قالت لـ"مأرب برس" أن المواطن "غانم علي أحمد المخلافي" قتل على يد إبنه "أحمد غانم" الذي يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية ، وقد حصلت الجريمة بعد محاولة الأبن المريض أخذ سلاح الآلي والخروج من البيت ، فحاول الأب منعه وأغلق عليه باب الغرفة فقام الأبن بإطلاق النار على الباب لتخترق الرصاصات باب الغرفة وتصيب الأب في الرأس إصابة قاتلة لتنتهي الحادثة بصدمة كبيرة للأهالي.
وعلى ذات الصعيد شهدت محافظة إب حوادث أخرى تعكس الانفلات الأمني في المحافظة ، فقد أصيب ثلاثة أشخاص في حادثة عبث بالسلاح في مديرية العدين ، كما أصيب شاب آخر بجروح خطيرة في حادثة طعن أثناء محاولته فض نزاع بين أثنين آخرين في وسط مدينة إب.
وتشهد محافظة إب الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيًا، موجة متصاعدة من الفوضى العارمة والانفلات الأمني وانتشار الجريمة، وتأتي هذه الحوادث المأساوية لتسلط الضوء على تزايد الجرائم الجنائية والعنف الأسري .