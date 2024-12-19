عاجل: المجلس الرئاسي يدين العدوان الإسرائيلي الأخير على اليمن ويناقش مع بن مبارك والمعبقي التسريع بخطة الإنقاذ الإقتصادي

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 773

ادان مجلس القيادة الرئاسي، العدوان الاسرائيلي الجديد على الأراضي اليمنية، وحمل في ذات الوقت المليشيات الحوثية الارهابية، مسؤولية هذا التصعيد والانتهاك للسيادة الوطنية، ويدعوها إلى تغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى.

وناقش مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع هو الثالث هذا الاسبوع، مستجدات الأوضاع في اليمن

وقالت وكالة سبأ ان مجلس القيادة الرئاسي، واصل اليوم الخميس، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، مناقشة التطورات على الساحة الوطنية والإقليمية، وذلك بحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

وعقد المجلس اجتماعا منفصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي كرس لمناقشة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمؤسسي خلال الفترة الماضية، ومسار الاصلاحات الشاملة والجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والسلع الأساسية والتخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

واستمع المجلس إلى عرض من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الفريق الاقتصادي بشأن الوضع المالي والنقدي، والسلعي والأداء الخدمي، وجهود تعزيز الاستقرار، واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني.

واطلع مجلس القيادة الرئاسي من رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي على احاطات حول مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس، خصوصا تلك المتعلقة بالتسريع في تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، وتعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية، ودعم استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية.

إلى ذلك، اطلع المجلس على إحاطة حول الهجمات الإرهابية الحوثية على الأمن البحري، وسردياتها المضللة لاستثمار أوجاع الشعب الفلسطيني، وتداعياتها على الأوضاع المعيشية لشعوب المنطقة، وعسكرة مياهها الإقليمية.

وكان المجلس قد استمع الى محضر اجتماعه السابق، ووافق عليه، فضلا عن مراجعة موجزة لتوصياته المنسقة مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ عددا من القرارات إزاء القضايا المشمولة بجدول اعماله، وفق الوكالة.