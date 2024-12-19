النشرة الجوية: طقس شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية ومعتدل في المناطق الساحلية

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الخميس، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية صحو إلى غائم جزئياً - معتدل الحرارة، ورياح معتدلة على السواحل الجنوبية، بينما تكون الرياح نشطة إلى قوية على أرخبيل سقطرى ومدخل باب المندب والسواحل الغربية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين (20 - 30) عقدة.

وأشارت نشرة الطقس الجوية اليومية أن مركز التنبؤات الجوية يتوقع أن تشهد المرتفعات الجوية طقس صحو - شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً حتى إب، الضالع والبيضاء، مع احتمال تشكل الصقيع على أجزاء منها.

فيما سيكون بارد جداً على مرتفعات تعز، لحج وأبين، بالإضافة إلى المرتفعات والهضاب الشرقية، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية طقس صحو - معتدل نهاراً وبارد جداً ليلاً، ورياح معتدلة مثيرة للأتربة والرمال.

ووفقاً للنشرة، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من المحافظات، اليوم الخميس، كالتالي: عدن 30 / 22 - صنعاء 24 / 01 - المكلا 29 / 21 - سقطرى 29 / 20 - الغيضة 29 / 11 - سيئون 25 / 05 - تعز 27 / 11 - الضالع 24 / 09 - مأرب 25 / 10 - عتق 24 / 09 - لحج 29 / 20 - الحديدة 31 / 23 - زنجبار 29 / 21.

وحذر المركز، المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية من الأجواء شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر، وكذا المزارعين ومربي الماشية والنحل في المناطق الجبلية من الانخفاض في درجات الحرارة، وأنه عليهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم.

وتوقع مركز التنبؤات الجوية، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية معتدل الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى مضطرب الموج، وأن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في خليج عدن معتدل الموج، وفي بحر العرب والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب الموج.

وحذر المركز، الصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى والبحر العربي وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية والغربية وباب المندب والبحر الأحمر من ارتفاع الموج وشدة الرياح