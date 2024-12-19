نتنياهو يقول أن الحوثيين هم الذراع الأخيرة المتبقية للمحور الإيراني

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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قال رئيس وزراء الإحتلال نتنياهو اليوم الخميس، أن الحوثيين هم الذراع الأخيرة الباقية تقريبا، لما وصفه بـ ''محور الشر الإيراني''، بعد حماس وحزب الله ونظام الأسد.

وعلق نتنياهو على الضربات الأخيرة في اليمن قائلا: "سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافا استراتيجية للحوثيين في ميناء الحديدة وعمق اليمن" .

واعتبر بأن مهاجمة أهداف الحوثيين، ردا على هجماتهم المتكررة على أهداف وصفها بالمدنية في إسرائيل.