ماذا حدث في أبين؟.. مسلحون اعترضوا طريق عسكريين يحملون مرتبات زملائهم ما أسفر عن مقتل 4 جنود واختطاف 3 آخرين

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قتل اربعة جنود من منتسبي اللواء الخامس مشاة، الليلة الماضية، إثر كمين مسلح غادر نفذته عناصر يعتقد انتمائها لتنظيم القاعدة بمحافظة ابين جنوب اليمن.
المسلحون، وبحسب مصادر محلية، اعترضوا طريق لجنة عسكرية في منطقة حصن آل سعيد في الخط العام الرابط بين مديريتي زنجبار وأحور بمحافظة أبين، كانت تحمل مرتبات خاصة باللواء الخامس مشاة، في طريقها الى عزان شبوة.
والى جانب الاربعة القتلى اختطف المسلحون ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى نهب سيارتين ومبلغ مالي يقدر بـ 300 ألف ريال سعودي.
واسماء القتلى الاربعة هم:
1- ذياب سيف جرجاح العركمي
2- علي إدريس الكعولي
3- أحمد علي سالم ناصر
4- جندي آخر لم تعرف هويته
المصادر اشارت الى إن المسلحين المهاجمين قاموا بنهب ما بحوزة الجنود من سلاح واموال ولاذوا بالفرار.